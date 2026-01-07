Alessandro Barbero: l’invenzione di San Francesco.

A 800 anni dalla sua morte, il 2026 sarà l’anno di San Francesco; in questa lezione registrata nel 2023 in occasione de “La Valle d’Aosta per San Francesco”, il Prof ce lo racconta dal punto di vista storico.
Lezioni e conferenze sulla Storia come non l’avete mai sentita.
Il professor Alessandro Barbero racconta in modo avvincente e ricco di curiosità gli aspetti più o meno noti della storia, dal Medioevo all’Età Contemporanea.
Raccolta non ufficiale a scopo divulgativo delle lezioni del prof. Alessandro Barbero al Festival della Mente di Sarzana, più conferenze e lezioni tratte da YouTube, curata da Fabrizio Mele.
Buon ascolto & stay zen!
