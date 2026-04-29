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Alessandro Barbero: Lo spazio della guerra – La II Guerra d’Indipendenza

29 Apr 2026 di PincoPallino0 commenti

Il 27 Aprile 1859 l’Austria passa il Ticino dando inizio alla II Guerra d’Indipendenza; nella seconda lezione della serie “Lo spazio della guerra” (Festival della Mente 2016), il Prof. ci racconta della Guerra e dello spazio in cui fu combattuta.

Raccolta non ufficiale a scopo divulgativo delle lezioni del prof. Alessandro Barbero al Festival della Mente di Sarzana, più conferenze e lezioni tratte da YouTube, curata da Fabrizio Mele.

Lezioni e conferenze sulla Storia come non l’avete mai sentita.
Il professor Alessandro Barbero racconta in modo avvincente e ricco di curiosità gli aspetti più o meno noti della storia, dal Medioevo all’Età Contemporanea.

Buon ascolto & stay zen!


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