Alessandro Barbero: Lo spazio della guerra – La II Guerra d’Indipendenza

Il 27 Aprile 1859 l’Austria passa il Ticino dando inizio alla II Guerra d’Indipendenza; nella seconda lezione della serie “Lo spazio della guerra” (Festival della Mente 2016), il Prof. ci racconta della Guerra e dello spazio in cui fu combattuta.
Raccolta non ufficiale a scopo divulgativo delle lezioni del prof. Alessandro Barbero al Festival della Mente di Sarzana, più conferenze e lezioni tratte da YouTube, curata da Fabrizio Mele.
Lezioni e conferenze sulla Storia come non l’avete mai sentita.
Il professor Alessandro Barbero racconta in modo avvincente e ricco di curiosità gli aspetti più o meno noti della storia, dal Medioevo all’Età Contemporanea.
Buon ascolto & stay zen!
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