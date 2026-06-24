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Alessandro Barbero: Lo spazio della guerra – La III Guerra d’Indipendenza

24 Giu 2026 di PincoPallino0 commenti

20 giugno 1866: l’Italia dichiara guerra all’Austria;  23 Giugno: iniziano le ostilità.

Nella terza lezione al Festival della Mente del 2016 il Prof. ci parla della Terza Guerra d’Indipendenza e dello spazio in cui fu combattuta.

Raccolta non ufficiale a scopo divulgativo delle lezioni del prof. Alessandro Barbero al Festival della Mente di Sarzana, più conferenze e lezioni tratte da YouTube, curata da Fabrizio Mele.

Lezioni e conferenze sulla Storia come non l’avete mai sentita.
Il professor Alessandro Barbero racconta in modo avvincente e ricco di curiosità gli aspetti più o meno noti della storia, dal Medioevo all’Età Contemporanea.

Buon ascolto & stay zen!

 


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