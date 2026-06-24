Alessandro Barbero: Lo spazio della guerra – La III Guerra d’Indipendenza

20 giugno 1866: l’Italia dichiara guerra all’Austria; 23 Giugno: iniziano le ostilità.
Nella terza lezione al Festival della Mente del 2016 il Prof. ci parla della Terza Guerra d’Indipendenza e dello spazio in cui fu combattuta.
Raccolta non ufficiale a scopo divulgativo delle lezioni del prof. Alessandro Barbero al Festival della Mente di Sarzana, più conferenze e lezioni tratte da YouTube, curata da Fabrizio Mele.
Lezioni e conferenze sulla Storia come non l’avete mai sentita.
Il professor Alessandro Barbero racconta in modo avvincente e ricco di curiosità gli aspetti più o meno noti della storia, dal Medioevo all’Età Contemporanea.
Buon ascolto & stay zen!
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