79a Mostra del Cinema di Venezia – giorno 4

E siamo arrivati alla Domenica, giornata tradizionalmente ricca di stelle holliwoodiane che sfilano in passerella. Quest’oggi la Mostra presenta in concorso altri tre film: Les enfants des autres di Rebecca Zlotowsky, L’Immensità di Emanuele Crialese e The Whale di di Darren Aronowky.

Qui trovate le recensioni dei tre film in concorso presentati ieri: All The Beauty and The Bloodshed di Laura Poitras, Monica di Andrea Pallaoro e Argentina, 1985 di Santiago Mitre.