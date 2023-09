80ª Mostra del Cinema – giorno 3

Dopo la ricca giornata di ieri con tre film in Concorso oggi si procede a vele spiegate con l’assegnazione del Leone d’oro alla carriera all’attore di Honk Kong Tony Leung Chiu-Way, interprete di Citta Dolente (film vincitore qui a Venezia d’oro nel 1989), e di altri capolavori come Hard Boliled, In The Mood for Love e Lussuria (altro Leone d’oro nel 2007).



A seguire verranno proiettati due film concorso: il terzo italiano, Adagio di Stefano Sollima e Maestro di Bradley Cooper

Di seguito potete leggere le recensioni dei tre film di ieri in concorso: Bastarden (The promised Land) di Nikolaj Arcel, Poor Things di Yorgos Lanthimos e Finalmente l’alba (Finalky Down) di Saverio Costanzo.