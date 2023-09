80ª Mostra del Cinema – giorno 5

E siamo così giunti alla seconda settimana di questa 80a edizione della Mostra del Cinema; quest’oggi è prevista la proiezione di due film in concorso: Aku Wa Sonzai Shinai (Evil does not exist) di Ryusuke Hamaguchi e Priscilla di Sofia Coppola.

Di seguito potete leggere le recensioni dei tre film di ieri in concorso Die Theorie Von Allem (The Theory of everything) di Timm Kroger, La Bête (The Beast) di Bertrando Bonello e The Killer di David Fincher.