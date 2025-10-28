L’esercito israeliano si è ritirato dietro quel limite dopo il cessate il fuoco e tiene lontani i palestinesi sparando contro chiunque si avvicini
Fonte: il Post
A Gaza la “linea gialla” sta diventando un confine stabile
28 Ott 2025 • 0 commenti
