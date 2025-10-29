La sindaca ha rifiutato dei fondi del PNRR per costruire alloggi per braccianti, e bloccato di fatto il sistema di accoglienza
Continua a leggere: A Rovigo non vogliono soldi pubblici per migliorare la vita dei migranti
Fonte: il Post
A Rovigo non vogliono soldi pubblici per migliorare la vita dei migranti
29 Ott 2025 • 0 commenti
La sindaca ha rifiutato dei fondi del PNRR per costruire alloggi per braccianti, e bloccato di fatto il sistema di accoglienza
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.