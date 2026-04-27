un sito di notizie, fatto dai commentatori

A scuola l’infarinatura non serve

A scuola l’infarinatura non serve

27 Apr 2026 di hookii0 commenti

Lo dice Clizia Carminati, spiegando al Post i ragionamenti che hanno portato alla scrittura delle nuove Indicazioni nazionali per la letteratura di cui si sta discutendo in questi giorni
Continua a leggere: A scuola l’infarinatura non serve
Fonte: il Post


Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.