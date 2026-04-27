Lo dice Clizia Carminati, spiegando al Post i ragionamenti che hanno portato alla scrittura delle nuove Indicazioni nazionali per la letteratura di cui si sta discutendo in questi giorni
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Fonte: il Post
A scuola l’infarinatura non serve
27 Apr 2026 • 0 commenti
Lo dice Clizia Carminati, spiegando al Post i ragionamenti che hanno portato alla scrittura delle nuove Indicazioni nazionali per la letteratura di cui si sta discutendo in questi giorni
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