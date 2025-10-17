Con grandi proteste chiedono le dimissioni di José Jerí, che ha sostituito Dina Boluarte ma è ritenuto altrettanto inadatto ad affrontare il problema della criminalità
Continua a leggere: Ai manifestanti in Perù non piace nemmeno il nuovo presidente
Fonte: il Post
Ai manifestanti in Perù non piace nemmeno il nuovo presidente
17 Ott 2025 • 0 commenti
Con grandi proteste chiedono le dimissioni di José Jerí, che ha sostituito Dina Boluarte ma è ritenuto altrettanto inadatto ad affrontare il problema della criminalità
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.