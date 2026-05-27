Alessandro Barbero: 24 Maggio l’Italia entra in guerra

Il Piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti il ventiquattro Maggio. La Prima Guerra Mondiale iniziò nel ‘14, ma l’Italia entrò solo nel 1915. Il Prof. dal palco del Festival della Mente del 2018, ci racconta la storia e le dinamiche dell’ingresso dell’Italia nel conflitto.
Raccolta non ufficiale a scopo divulgativo delle lezioni del prof. Alessandro Barbero al Festival della Mente di Sarzana, più conferenze e lezioni tratte da YouTube, curata da Fabrizio Mele.
Lezioni e conferenze sulla Storia come non l’avete mai sentita.
Il professor Alessandro Barbero racconta in modo avvincente e ricco di curiosità gli aspetti più o meno noti della storia, dal Medioevo all’Età Contemporanea.
Buon ascolto & stay zen!
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