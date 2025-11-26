un sito di notizie, fatto dai commentatori

Alessandro Barbero: Anna Achmatova

26 Nov 2025 di PincoPallino0 commenti

Seconda conferenza dal Festival della Mente del 2022 e secondo artista russo, anzi artista russa, di cui il Prof. ci narra vita e opere: Anna Achmatova.

Lezioni e conferenze sulla Storia come non l’avete mai sentita.
Il professor Alessandro Barbero racconta in modo avvincente e ricco di curiosità gli aspetti più o meno noti della storia, dal Medioevo all’Età Contemporanea.

Raccolta non ufficiale a scopo divulgativo delle lezioni del prof. Alessandro Barbero al Festival della Mente di Sarzana, più conferenze e lezioni tratte da YouTube, curata da Fabrizio Mele.

Buon ascolto & stay zen!

 


