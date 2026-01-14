Alessandro Barbero: Come finiscono le guerre?

Visti i tempi che corrono, in un momento di inspiegabile ottimismo, proponiamo questa puntata in cui il Prof. dialoga con la Prof.ssa Manuela Ceretta, rettrice dell’Università della Valle d’Aosta, a Biennale Democrazia (Marzo 2025, Torino) sul tema “Come finiscono le guerre?”
Cosa determina davvero la fine di una guerra: vittorie militari, diplomazia o caso? Un’analisi del paradosso per cui consideriamo la guerra inevitabile ma restiamo sempre sorpresi quando scoppia, esplorando come sia cambiato nel tempo il nostro approccio ai conflitti armati.
