Alessandro Barbero: Come finiscono le guerre?

Nella puntata di oggi il Prof. dialoga con Manuela Ceretta a Biennale Democrazia a proposito di come finiscono le guerre.
Cosa determina davvero la fine di una guerra: vittorie militari, diplomazia o caso? Un’analisi del paradosso per cui consideriamo la guerra inevitabile ma restiamo sempre sorpresi quando scoppia, esplorando come sia cambiato nel tempo il nostro approccio ai conflitti armati.
Raccolta non ufficiale a scopo divulgativo delle lezioni del prof. Alessandro Barbero al Festival della Mente di Sarzana, più conferenze e lezioni tratte da YouTube, curata da Fabrizio Mele.
Lezioni e conferenze sulla Storia come non l’avete mai sentita.
Il professor Alessandro Barbero racconta in modo avvincente e ricco di curiosità gli aspetti più o meno noti della storia, dal Medioevo all’Età Contemporanea.
Buon Ascolto & stay zen!
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.