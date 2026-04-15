Alessandro Barbero: Come scoppiano le guerre – WWII

Concludiamo questa settimana il trittico di lezioni dal Festival della Mente del 2014 su come scoppiano le guerre; oggi il Prof. ci riporta agli anni 30 del ‘900 per capire le cause che portarono alla Seconda Guerra Mondiale.
Raccolta non ufficiale a scopo divulgativo delle lezioni del prof. Alessandro Barbero al Festival della Mente di Sarzana, più conferenze e lezioni tratte da YouTube, curata da Fabrizio Mele.
Lezioni e conferenze sulla Storia come non l’avete mai sentita.
Il professor Alessandro Barbero racconta in modo avvincente e ricco di curiosità gli aspetti più o meno noti della storia, dal Medioevo all’Età Contemporanea.
Buon ascolto & stay zen!
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