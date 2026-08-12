Alessandro Barbero: Creatività distruttrice – Waterloo

Nella seconda lezione al Festival della Mente del 2009, il Prof. ci narra degli eventi che portarono alla battaglia di Waterloo smascherando finalmente quel culone di Lord Wellington.
Raccolta non ufficiale a scopo divulgativo delle lezioni del prof. Alessandro Barbero al Festival della Mente di Sarzana, più conferenze e lezioni tratte da YouTube, curata da Fabrizio Mele.
Lezioni e conferenze sulla Storia come non l’avete mai sentita.
Il professor Alessandro Barbero racconta in modo avvincente e ricco di curiosità gli aspetti più o meno noti della storia, dal Medioevo all’Età Contemporanea.
Buon ascolto & stay zen!
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