Alessandro Barbero: Dante Uomo

Questa settimana vogliamo parlare di Dante e per farlo abbiamo scelto una tra le numerose lezioni che il Prof. ha tenuto sull’argomento; la puntata, che parla di Dante uomo del Medioevo, è stata registrata a Chiari (BS) nel 2022 durante la nona edizione del Festival Rinascimento Culturale.

Raccolta non ufficiale a scopo divulgativo delle lezioni del prof. Alessandro Barbero al Festival della Mente di Sarzana, più conferenze e lezioni tratte da YouTube, curata da Fabrizio Mele.

Lezioni e conferenze sulla Storia come non l’avete mai sentita.

Il professor Alessandro Barbero racconta in modo avvincente e ricco di curiosità gli aspetti più o meno noti della storia, dal Medioevo all’Età Contemporanea.

