Alessandro barbero: E se Napoleone avesse vinto a Waterloo?

Lezioni e conferenze sulla Storia come non l’avete mai sentita.

Il professor Alessandro Barbero racconta in modo avvincente e ricco di curiosità gli aspetti più o meno noti della storia, dal Medioevo all’Età Contemporanea.

Raccolta non ufficiale a scopo divulgativo delle lezioni del prof. Alessandro Barbero al Festival della Mente di Sarzana, più conferenze e lezioni tratte da YouTube, curata da Fabrizio Mele.

Questa settimana il Prof. ci intrattiene raccontandoci cosa sarebbe successo se Napoleone avesse vinto a Waterloo (Vaterloo e non Uoterloo, tanto per chiarire subito da che parte stanno il Prof e il vostro umile curatore della rubrica). Siamo davvero sicuri che sarebbe stato un punto di svolta?

Conferenza tenuta a A Musica e Storia 2018 (Fondazione Siotto, Cagliari)