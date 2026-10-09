Alessandro Barbero: Francesco e la scelta della povertà

Il 4 ottobre 2026 (ok, in realtà il 3, ma lo si ricorda il 4) si è celebrato l’ottavo centenario della morte di san Francesco, per l’occasione proponiamo questa lezione del Prof. tenuta al Festival del Classico organizzato dalla Fondazione Circolo dei Lettori di Torino nel 2025.
Raccolta non ufficiale a scopo divulgativo delle lezioni del prof. Alessandro Barbero al Festival della Mente di Sarzana, più conferenze e lezioni tratte da YouTube, curata da Fabrizio Mele.
Lezioni e conferenze sulla Storia come non l’avete mai sentita.
Il professor Alessandro Barbero racconta in modo avvincente e ricco di curiosità gli aspetti più o meno noti della storia, dal Medioevo all’Età Contemporanea.
Buon ascolto & stay zen!
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