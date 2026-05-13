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Alessandro Barbero: i fabliaux medievali

13 Mag 2026 di PincoPallino0 commenti

Questa settimana, dal Liceo Monti di Chieri, una lezione del 2023 tenuta dal Prof. che parla di argomenti scabrosi, di come, nel Medioevo, fossero trattati e raccontati con leggerezza e di come possano essere raccontati agli studenti anche oggi.

Raccolta non ufficiale a scopo divulgativo delle lezioni del prof. Alessandro Barbero al Festival della Mente di Sarzana, più conferenze e lezioni tratte da YouTube, curata da Fabrizio Mele.

Lezioni e conferenze sulla Storia come non l’avete mai sentita.
Il professor Alessandro Barbero racconta in modo avvincente e ricco di curiosità gli aspetti più o meno noti della storia, dal Medioevo all’Età Contemporanea.

Buon ascolto & stay zen!


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