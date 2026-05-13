Alessandro Barbero: i fabliaux medievali

Questa settimana, dal Liceo Monti di Chieri, una lezione del 2023 tenuta dal Prof. che parla di argomenti scabrosi, di come, nel Medioevo, fossero trattati e raccontati con leggerezza e di come possano essere raccontati agli studenti anche oggi.

Raccolta non ufficiale a scopo divulgativo delle lezioni del prof. Alessandro Barbero al Festival della Mente di Sarzana, più conferenze e lezioni tratte da YouTube, curata da Fabrizio Mele.

Lezioni e conferenze sulla Storia come non l’avete mai sentita.

Il professor Alessandro Barbero racconta in modo avvincente e ricco di curiosità gli aspetti più o meno noti della storia, dal Medioevo all’Età Contemporanea.

Buon ascolto & stay zen!