Alessandro Barbero: i fabliaux medievali

Questa settimana, dal Liceo Monti di Chieri, una lezione del 2023 tenuta dal Prof. che parla di argomenti scabrosi, di come, nel Medioevo, fossero trattati e raccontati con leggerezza e di come possano essere raccontati agli studenti anche oggi.
Raccolta non ufficiale a scopo divulgativo delle lezioni del prof. Alessandro Barbero al Festival della Mente di Sarzana, più conferenze e lezioni tratte da YouTube, curata da Fabrizio Mele.
Lezioni e conferenze sulla Storia come non l’avete mai sentita.
Il professor Alessandro Barbero racconta in modo avvincente e ricco di curiosità gli aspetti più o meno noti della storia, dal Medioevo all’Età Contemporanea.
Buon ascolto & stay zen!
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