Alessandro Barbero: i GAP di Roma e l’attentato di via Rasella

24 Marzo 1944. In questa lezione del Festival della Mente 2017 il Prof. ci racconta di cos’erano i GAP e come organizzarono l’azione di via Rasella.
Raccolta non ufficiale a scopo divulgativo delle lezioni del prof. Alessandro Barbero al Festival della Mente di Sarzana, più conferenze e lezioni tratte da YouTube, curata da Fabrizio Mele.
Lezioni e conferenze sulla Storia come non l’avete mai sentita.
Il professor Alessandro Barbero racconta in modo avvincente e ricco di curiosità gli aspetti più o meno noti della storia, dal Medioevo all’Età Contemporanea.
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