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Alessandro Barbero: Il corpo nel Medioevo, tra scienza e fede.

22 Lug 2026 di PincoPallino0 commenti

Questa settimana il Prof., intervenendo all’edizione 2026 dei Dialoghi di Pistoia, ci intrattiene con una lezione sul rapporto con il corpo umano nel medioevo, tra scienza e fede.

Raccolta non ufficiale a scopo divulgativo delle lezioni del prof. Alessandro Barbero al Festival della Mente di Sarzana, più conferenze e lezioni tratte da YouTube, curata da Fabrizio Mele.

Lezioni e conferenze sulla Storia come non l’avete mai sentita.
Il professor Alessandro Barbero racconta in modo avvincente e ricco di curiosità gli aspetti più o meno noti della storia, dal Medioevo all’Età Contemporanea.

Buon ascolto & stay zen!


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