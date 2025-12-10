un sito di notizie, fatto dai commentatori

Alessandro Barbero: Iosif Brodskij

10 Dic 2025 di PincoPallino0 commenti

Per la lezione di oggi si torna a parlare di letteratura russa, dal Festival della Mente del 2022, per la serie “Vite e destini” il Prof ci parla niente popodimeno che di Iosif Brodskij. 

Lezioni e conferenze sulla Storia come non l’avete mai sentita.
Il professor Alessandro Barbero racconta in modo avvincente e ricco di curiosità gli aspetti più o meno noti della storia, dal Medioevo all’Età Contemporanea.

Raccolta non ufficiale a scopo divulgativo delle lezioni del prof. Alessandro Barbero al Festival della Mente di Sarzana, più conferenze e lezioni tratte da YouTube, curata da Fabrizio Mele.

Buon ascolto & stay zen!


Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.