Alessandro Barbero: La Battaglia di Adrianopoli

Questa settimana il Prof, dal palco del Festival Endorfine di Lugano del 1919, ci porterà fino ad Adrianopoli per raccontarci della battaglia che diede inizio alle invasioni barbariche per come ce le hanno sempre raccontate alle elementari. E per chi volesse approfondire ecco il link al podcast della trasmissione Alle otto della sera in cui l’argomento venne trattato in maniera più approfondita.
Raccolta non ufficiale a scopo divulgativo delle lezioni del prof. Alessandro Barbero al Festival della Mente di Sarzana, più conferenze e lezioni tratte da YouTube, curata da Fabrizio Mele.
Lezioni e conferenze sulla Storia come non l’avete mai sentita.
Il professor Alessandro Barbero racconta in modo avvincente e ricco di curiosità gli aspetti più o meno noti della storia, dal Medioevo all’Età Contemporanea.
Buon ascolto & stay zen!
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