Alessandro Barbero: La Battaglia di Montaperti

Lezioni e conferenze sulla Storia come non l’avete mai sentita.

Il professor Alessandro Barbero racconta in modo avvincente e ricco di curiosità gli aspetti più o meno noti della storia, dal Medioevo all’Età Contemporanea.

Raccolta non ufficiale a scopo divulgativo delle lezioni del prof. Alessandro Barbero al Festival della Mente di Sarzana, più conferenze e lezioni tratte da YouTube, curata da Fabrizio Mele.

Visto che le temperature si sono abbassate, vogliamo riscaldare i cuori dei Nostri Affezionati Podcascoltatori proponendo la lezione che il Prof. tenne in occasione del conferimento del diploma honoris causa in archivistica presso la scuola di archivistica, paleografica e diplomatica dell’archivio di stato di Firenze. Mettetevi comodi perché torniamo al 4 settembre 1260 a Montaperti.

Buon Ascolto e stay zen!