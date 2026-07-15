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Alessandro Barbero: Le Crisi del Trecento e del Duemila

15 Lug 2026 di PincoPallino0 commenti

Giorni fa al barCollante un commento riportava un tweet che diceva  che le grandi opportunità nascono nei periodi di crisi, probabilmente l’autrice aveva in mente questa puntata dell’11 Febbraio 2010 di Giovedì Scienza in cui il Prof. ne parlò con Piero Bianucci, scrittore e giornalista scientifico.

Raccolta non ufficiale a scopo divulgativo delle lezioni del prof. Alessandro Barbero al Festival della Mente di Sarzana, più conferenze e lezioni tratte da YouTube, curata da Fabrizio Mele.

Lezioni e conferenze sulla Storia come non l’avete mai sentita.
Il professor Alessandro Barbero racconta in modo avvincente e ricco di curiosità gli aspetti più o meno noti della storia, dal Medioevo all’Età Contemporanea.

Buon ascolto & stay zen!


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