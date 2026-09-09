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Alessandro Barbero: La guerra Civile Americana (le origini delle guerre civili)

9 Set 2026 di PincoPallino0 commenti

Eccoci alla seconda conferenza sulle origini delle guerre civili al Festival della Mente del 2021, oggi andiamo negli Stati Uniti per capire come scoppiò la guerra civile.

Raccolta non ufficiale a scopo divulgativo delle lezioni del prof. Alessandro Barbero al Festival della Mente di Sarzana, più conferenze e lezioni tratte da YouTube, curata da Fabrizio Mele.

Lezioni e conferenze sulla Storia come non l’avete mai sentita.
Il professor Alessandro Barbero racconta in modo avvincente e ricco di curiosità gli aspetti più o meno noti della storia, dal Medioevo all’Età Contemporanea.

Buon ascolto & stay zen!


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