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Alessandro Barbero: La guerra civile francese – Le origini delle guerre civili

16 Set 2026 di PincoPallino0 commenti

Ultima lezione dal Festival della Mente 2021, il Prof. ci porta in Francia poco prima del 1789, chissà perchè…

Raccolta non ufficiale a scopo divulgativo delle lezioni del prof. Alessandro Barbero al Festival della Mente di Sarzana, più conferenze e lezioni tratte da YouTube, curata da Fabrizio Mele.

Lezioni e conferenze sulla Storia come non l’avete mai sentita.
Il professor Alessandro Barbero racconta in modo avvincente e ricco di curiosità gli aspetti più o meno noti della storia, dal Medioevo all’Età Contemporanea.

Buon ascolto & stay zen!


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