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Alessandro Barbero: La Guerra Civile Inglese (Le origini delle guerre civili)

2 Set 2026 di PincoPallino0 commenti

Raccolta non ufficiale a scopo divulgativo delle lezioni del prof. Alessandro Barbero al Festival della Mente di Sarzana, più conferenze e lezioni tratte da YouTube, curata da Fabrizio Mele.

Lezioni e conferenze sulla Storia come non l’avete mai sentita.
Il professor Alessandro Barbero racconta in modo avvincente e ricco di curiosità gli aspetti più o meno noti della storia, dal Medioevo all’Età Contemporanea.

Questa settimana il Prof. ci porta indietro nel tempo, nel 1600 e rotti, per raccontarci di come nacque la guerra civile inglese. Prima lezione al  Festival della Mente del 2021, Buon ascolto & stay zen!


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