Alessandro Barbero: la guerra nel Medioevo

In questa lezione tenuta nel 2022 a Sanluri, capoluogo, ovvero la città sede di Provincia, del Medio Campidano, in Sardegna, isola del Mediterraneo a sud della Corsica, il Prof. ci spiega cosa si intendeva col termine guerra nel Medioevo.
Raccolta non ufficiale a scopo divulgativo delle lezioni del prof. Alessandro Barbero al Festival della Mente di Sarzana, più conferenze e lezioni tratte da YouTube, curata da Fabrizio Mele.
Lezioni e conferenze sulla Storia come non l’avete mai sentita.
Il professor Alessandro Barbero racconta in modo avvincente e ricco di curiosità gli aspetti più o meno noti della storia, dal Medioevo all’Età Contemporanea.
Buon ascolto
