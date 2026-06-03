Alessandro Barbero: La Jacquerie dei contadini francesi

Questa settimana ci spostiamo in Francia, guerra dei Cent’anni, Francesi che inanellano sconfitte su sconfitte, alla fine il popolo si stufa.
Dal Festival della Mente 2019 il Prof ci parla della Jacquerie dei contadini francesi.
Raccolta non ufficiale a scopo divulgativo delle lezioni del prof. Alessandro Barbero al Festival della Mente di Sarzana, più conferenze e lezioni tratte da YouTube, curata da Fabrizio Mele.
Lezioni e conferenze sulla Storia come non l’avete mai sentita.
Il professor Alessandro Barbero racconta in modo avvincente e ricco di curiosità gli aspetti più o meno noti della storia, dal Medioevo all’Età Contemporanea.
Buon ascolto & stay zen!
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