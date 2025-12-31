un sito di notizie, fatto dai commentatori

Alessandro Barbero: La paura dell’anno Mille

31 Dic 2025 di PincoPallino0 commenti

All’alba del Capodanno, riproponiamo questo divertente episodio in cui il Prof. ci racconta della paura che attanagliò gli europei alla vigilia dell’anno 1000.

E non più 1000.

Dal festival della Mente del 2013.

Lezioni e conferenze sulla Storia come non l’avete mai sentita.
Il professor Alessandro Barbero racconta in modo avvincente e ricco di curiosità gli aspetti più o meno noti della storia, dal Medioevo all’Età Contemporanea.

Raccolta non ufficiale a scopo divulgativo delle lezioni del prof. Alessandro Barbero al Festival della Mente di Sarzana, più conferenze e lezioni tratte da YouTube, curata da Fabrizio Mele.

