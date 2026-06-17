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Alessandro Barbero: la rivolta dei contadini inglesi.

17 Giu 2026 di PincoPallino0 commenti

Terzo e ultimo appuntamento coi villani che si montano la testa e pensano di fare le rivoluzioni. Dal Festival della Mente del 2019, il Prof. oggi ci porta tra i contadini inglesi nel 1381.

Raccolta non ufficiale a scopo divulgativo delle lezioni del prof. Alessandro Barbero al Festival della Mente di Sarzana, più conferenze e lezioni tratte da YouTube, curata da Fabrizio Mele.

Lezioni e conferenze sulla Storia come non l’avete mai sentita.
Il professor Alessandro Barbero racconta in modo avvincente e ricco di curiosità gli aspetti più o meno noti della storia, dal Medioevo all’Età Contemporanea.

Buon ascolto & stay zen!


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