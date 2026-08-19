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Alessandro Barbero: Le frontiere della storia

19 Ago 2026 di PincoPallino0 commenti

Questa settimana il Prof., chiacchierando con Alberto Infelise caporedattore del settore cultura, società e spettacoli del quotidiano La Stampa, ci racconta, tra le altre cose, come si diventa medievisti.

Episodio tratto dal Festival dell’Innovazione e della Scienza organizzato dalla Città di Settimo Torinese, dalla Fondazione ECM e dalla Biblioteca Archimede di Settimo Torinese edizione del 2024.

Raccolta non ufficiale a scopo divulgativo delle lezioni del prof. Alessandro Barbero al Festival della Mente di Sarzana, più conferenze e lezioni tratte da YouTube, curata da Fabrizio Mele.

Lezioni e conferenze sulla Storia come non l’avete mai sentita.
Il professor Alessandro Barbero racconta in modo avvincente e ricco di curiosità gli aspetti più o meno noti della storia, dal Medioevo all’Età Contemporanea.

Buon ascolto & stay zen!


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