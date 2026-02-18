Alessandro Barbero: l’epopea – Le Crociate

Inizia la Quaresima e per espiare i nostri peccati il Prof. questa settimana ci conduce alle Crociate. Dal Festival della Mente del 2008, l’epopea delle Crociate viste con gli occhi dei contemporanei.
Raccolta non ufficiale a scopo divulgativo delle lezioni del prof. Alessandro Barbero al Festival della Mente di Sarzana, più conferenze e lezioni tratte da YouTube, curata da Fabrizio Mele.
Lezioni e conferenze sulla Storia come non l’avete mai sentita.
Il professor Alessandro Barbero racconta in modo avvincente e ricco di curiosità gli aspetti più o meno noti della storia, dal Medioevo all’Età Contemporanea.
Buon ascolto & stay zen!
