Alessandro Barbero: L’Italia entra in guerra – La Prima Guerra Mondiale

Facciamo un passo indietro rispetto a settimana scorsa e, sempre dal Festival della mente del 2018, indaghiamo col Prof. la storia e le dinamiche dell’ingresso in guerra dell’Italia nel 1915.

Raccolta non ufficiale a scopo divulgativo delle lezioni del prof. Alessandro Barbero al Festival della Mente di Sarzana, più conferenze e lezioni tratte da YouTube, curata da Fabrizio Mele.

Lezioni e conferenze sulla Storia come non l’avete mai sentita.

Il professor Alessandro Barbero racconta in modo avvincente e ricco di curiosità gli aspetti più o meno noti della storia, dal Medioevo all’Età Contemporanea.

Buon ascolto & stay zen!