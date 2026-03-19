Alessandro Barbero: lo spazio della guerra – La Prima Guerra d’Indipendenza

Il 18 Marzo è una data importante e non solo per i milanesi, nel 1848 fu la prima di 5 giornate che cambiarono la storia dell’Italia (lo so, lo so ma non è che solo lo stagista può fare clickbaiting milanocentrico).

Questa settimana il Prof., dal palco del Festival della Mente del 2016, ci racconta la Prima Guerra di Indipendenza da un punto di vista geografico.

Raccolta non ufficiale a scopo divulgativo delle lezioni del prof. Alessandro Barbero al Festival della Mente di Sarzana, più conferenze e lezioni tratte da YouTube, curata da Fabrizio Mele.

Lezioni e conferenze sulla Storia come non l’avete mai sentita.

Il professor Alessandro Barbero racconta in modo avvincente e ricco di curiosità gli aspetti più o meno noti della storia, dal Medioevo all’Età Contemporanea.

Buon ascolto & stay zen!