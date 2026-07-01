Alessandro Barbero: Marc Bloch

In occasione della traslazione con tutti gli onori delle spoglie di Marc Bloch al Panthéon il 23 Giugno 2026, ripubblichiamo questa lezione del Prof. dal Festival della Mente del 2015.
Qui l’articolo della rivista Il Mulino che ne parla e qui il video integrale della panthéonisation.
Raccolta non ufficiale a scopo divulgativo delle lezioni del prof. Alessandro Barbero al Festival della Mente di Sarzana, più conferenze e lezioni tratte da YouTube, curata da Fabrizio Mele.
Lezioni e conferenze sulla Storia come non l’avete mai sentita.
Il professor Alessandro Barbero racconta in modo avvincente e ricco di curiosità gli aspetti più o meno noti della storia, dal Medioevo all’Età Contemporanea.
Buon ascolto & stay zen!
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