Alessandro Barbero: Michail Bulgakov

19 Nov 2025 di PincoPallino0 commenti

Questa settimana il Prof. abbandona parzialmente le vesti di storico per indossare quelle di appassionato di letteratura russa: dal Festival della Mente del 2022, per il ciclo Vite e Destini, ecco il racconto della vita di Micahil Bulgakov.

