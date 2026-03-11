Alessandro Barbero: Quintino Sella

In questa puntata, registrata presso l’Auditorium Motta di Mosso (BI) nel settembre 2011, il Prof. ci racconta la figura di Quintino Sella, da non perdere il punto in cui il buon Quintino, in missione oltremanica, racconta dell’Inghilterra come faro di eleganza ma soprattutto di igiene e pulizia.
Raccolta non ufficiale a scopo divulgativo delle lezioni del prof. Alessandro Barbero al Festival della Mente di Sarzana, più conferenze e lezioni tratte da YouTube, curata da Fabrizio Mele.
Lezioni e conferenze sulla Storia come non l’avete mai sentita.
Il professor Alessandro Barbero racconta in modo avvincente e ricco di curiosità gli aspetti più o meno noti della storia, dal Medioevo all’Età Contemporanea.
Buon ascolto & stay zen!
