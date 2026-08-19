Ha preso le distanze da alcune delle sue posizioni più radicali, e congelando gli ovuli ha anticipato una domanda che di certo le avrebbero fatto
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Fonte: il Post
Alexandria Ocasio-Cortez si sta portando avanti?
19 Ago 2026 • 0 commenti
Ha preso le distanze da alcune delle sue posizioni più radicali, e congelando gli ovuli ha anticipato una domanda che di certo le avrebbero fatto
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