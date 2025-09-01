Lo dimostra un piano dell’amministrazione Trump pubblicato dal Washington Post, che prevede la costruzione di grattacieli e resort
Continua a leggere: Alla Casa Bianca si sta davvero parlando di trasformare Gaza in una specie di Dubai
Fonte: il Post
Alla Casa Bianca si sta davvero parlando di trasformare Gaza in una specie di Dubai
1 Set 2025 • 0 commenti
Lo dimostra un piano dell’amministrazione Trump pubblicato dal Washington Post, che prevede la costruzione di grattacieli e resort
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.