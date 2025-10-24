Anche se il comitato olimpico aveva detto di sì, molte federazioni internazionali hanno poi deciso di no, sempre per la guerra in Ucraina
Continua a leggere: Alle Olimpiadi di Milano Cortina ci saranno pochissimi atleti russi e bielorussi
Fonte: il Post
Alle Olimpiadi di Milano Cortina ci saranno pochissimi atleti russi e bielorussi
24 Ott 2025 • 0 commenti
Anche se il comitato olimpico aveva detto di sì, molte federazioni internazionali hanno poi deciso di no, sempre per la guerra in Ucraina
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.