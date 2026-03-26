Lo ha deciso il Comitato Olimpico Internazionale, che finora non si era espresso sul tema lasciando decidere le singole federazioni
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Fonte: il Post
Alle Olimpiadi le atlete trans non potranno gareggiare nelle competizioni femminili
26 Mar 2026 • 0 commenti
Lo ha deciso il Comitato Olimpico Internazionale, che finora non si era espresso sul tema lasciando decidere le singole federazioni
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