Cioè il presidente uscente Alassane Ouattara, che ha 83 anni e governa dal 2011: ai suoi due principali avversari è stato impedito di candidarsi
Fonte: il Post
Alle presidenziali in Costa d’Avorio il favorito è sempre il solito
25 Ott 2025 • 0 commenti
