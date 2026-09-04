Il tipo più diffuso usa la proiezione di Mercatore, che la rimpicciolisce molto: sostituirla è una questione discussa da tempo
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Fonte: il Post
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4 Set 2026 • 0 commenti
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