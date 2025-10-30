Almeno uno è sospettato di aver partecipato attivamente: intanto i primi due uomini arrestati sabato hanno fatto qualche ammissione
Continua a leggere: Altre cinque persone sono state arrestate per il furto al Louvre
Fonte: il Post
Altre cinque persone sono state arrestate per il furto al Louvre
30 Ott 2025 • 0 commenti
Almeno uno è sospettato di aver partecipato attivamente: intanto i primi due uomini arrestati sabato hanno fatto qualche ammissione
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.