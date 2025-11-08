In totale ci sono circa un centinaio di casi risalenti agli anni Settanta e Ottanta, su cui la diocesi continua a indagare
Fonte: il Post
Altre trenta persone hanno denunciato presunti abusi sessuali commessi da sacerdoti in Alto Adige
8 Nov 2025 • 0 commenti
