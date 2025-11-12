un sito di notizie, fatto dai commentatori

Anche se tante cose, un senso non ce l’ha

12 Nov 2025 di hookii0 commenti

Esce oggi in libreria “Sono solo parole”, il nuovo numero di COSE Spiegate bene sulle forme e gli usi del linguaggio: comincia da un famoso verso di Vasco Rossi
Fonte: il Post


