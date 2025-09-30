Il paese dell’Asia centrale punta sul suo passato per far crescere il turismo a ritmi vertiginosi: ci sta riuscendo, con conseguenze non solo positive
Continua a leggere: Ancora oggi in Uzbekistan è tutta una Via della Seta
Fonte: il Post
Ancora oggi in Uzbekistan è tutta una Via della Seta
30 Set 2025 • 0 commenti
Il paese dell’Asia centrale punta sul suo passato per far crescere il turismo a ritmi vertiginosi: ci sta riuscendo, con conseguenze non solo positive
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.